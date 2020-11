tmw radio Sconcerti: "Juve, partita ben giocata contro un avversario... inesistente"

Ospite ieri di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti parla così della sfida vinta dalla Juventus in Champions League: "E' stata una partita giocata bene contro un avversario inesistente. Ma credo che la Juve si stia cominciando a trovare, ad avere le idee chiare su come stare in campo. Ci sono ancora dei problemi, come i due di centrocampo, ma in generale stiamo cominciando a capire la Juve. Arthur è un giocatore da centrocampo a tre, è un regista in una squadra che cerca di farne a meno".