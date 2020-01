Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà ha parlato così della Juventus e della vittoria ottenuta mercoledì contro la Roma: "La vittoria è un messaggio per il campionato, per quanto riguarda la Juve. Si sta trovando e giocano divertendosi. La differenza con la Roma è più netta di quanto si potesse pensare. Con Ronaldo la Juve parte ora sempre 1-0. E' un martello di qualità la Juve, sta diventando una squadra europea. C'è una evoluzione del gioco. Come il Milan di Sacchi? Può ripercorrere quella strada. Anche Sacchi aveva una squadra che aveva poco a che fare con il calcio italiano, era molto europea come questa Juve. Anche la Juve ha giocatori internazionali di assoluto valore".