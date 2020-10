tmw radio Sconcerti: "L'Inter non cambia mai passo ma è la più completa in Italia"

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo all'inizio di stagione dell'Inter: ""Gioca un calcio malinconico ma non è costruita per giocare bene ma per vincere. L'Inter è un diesel, non riesce a cambiare passo, ma è la squadra più completa in Italia".

