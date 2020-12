tmw radio Sconcerti: "La Fiorentina gioca male. Tre punti dalla B ma anche dal 10° posto"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, nell'intervista di ieri a TMW Radio ha detto la sua sulla Fiorentina: "Gioca male. E come si può pensare di farla giocar bene da una partita all'altra? In fondo poi sta facendo una corsa tra squadre che giocano male, l'importante è non essere tra le tre peggiori e in questo momento non è lì. Ci sono tre punti dalla zona retrocessione ma anche dal decimo posto".