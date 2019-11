TMW RADIO - Sconcerti: "Lukaku mercoledì come Maradona nell'86"

Il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi del momenti in diretta a TMW Radio ieri, spendendo anche un paragone importante per Lukaku: "Mi ha entusiasmato. Bello il primo gol dell'Inter, costruito da Lukaku. Io l'ho paragonato per complessità al gol di Maradona del 1986. E' davvero un grande gol. Dybala è si in uno stato di forma straordinario, ma ha fatto cose per lui normali. Ma quello di Lukaku è iniziato a metà campo per poi finire con l'assist a Lautaro. Questi due sono giocatori che vanno benissimo insieme, anche se nessuno aveva pensato a loro come una coppia. Di Lautaro ora non puoi fare a meno. Queste sono le sorprese del calcio. Lautaro mi ricorda sempre di più Sandro Mazzola".