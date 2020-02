TMW RADIO - Sconcerti: "Mazzarri? Lui è portatore di soluzioni, non il contrario"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, su TMW Radio ha parlato anche del Torino: "Quando fallisce Mazzarri, vuol dire che c'è una malattia seria. Lui è un portatore di soluzioni, non il contrario. Credo che il rapporto tra allenatore e squadra si fosse rotto, lui è un altro Conte, è molto insistente. E puoi essere tale solo quando vuoi e puoi vincere il campionato. Altrimenti non si spiega questa situazione, perché il Torino non è una grande squadra ma è una squadra. Quando le sconfitte sono di queste dimensioni, non ci sono più i rapporti interni. Cairo è stato bravo, è andato oltre lo 0-7 in casa. Poi la squadra ha preso altri 8 gol...".

