tmwradio Sconcerti: "Mi sembra chiaro che non ci saranno Champions ed Europeo"

vedi letture

Mario Sconcerti, prima firma del panorama del giornalismo sportivo italiano, ospite a TMW Radio durante 'Stadio Aperto ha parlato così dell'emergenza Coronavirus: "Mi sembra che sia chiaro a tutti cosa sta capitando: abbiamo delle evidenze che non abbiamo mai avuto. Forse il calcio ci sta aiutando a capire. La certezza è che il virus finirà, morirà a un certo punto, ma soltanto quando non ci sarà più nessun altro caso al mondo. Non possiamo pensare che sia un problema di una settimana, che vuoi fare il 3 aprile? Mi sembra chiaro non ci saranno Champions ed Europeo, che sono anche itineranti. Chi si prenderà la responsabilità? Se durante questa guerra l'Europa non viene a soccorrermi, non mi interessa, non la voglio più. La posta in palio adesso, oltre alla vita di tanti, è la fiducia nell'Europa: o diventa una patria o non diventa niente. Sono contento di come l'Italia sta agendo, il virus costringe a pensare rapidamente. Tra una settimana sarà un altro mondo, non so cosa verrà deciso ma l'Europa dovrà essere lì".