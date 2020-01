TMW RADIO - Sconcerti: "Milan, Arnault dovrebbe essere il vero Ibra"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, a TMW Radio:

L'Inter ha recuperato Sanchez, Sensi e Barella: sta bene così per arrivare fino alla fine?

"Lo dimostra il campionato fatto fino ad ora dall'Inter, che non ha giocato due-tre partite ma mezza stagione. Conte è stato bravo a recuperare giocatori come Vecino e Gagliardini, riportandoli a livelli ottimi. Vidal sarebbe un buon acquisto, ma credo possano rimanere così".

Lo Scudetto lo può perdere solo la Juventus?

"Ha qualcosa di più. Se escludiamo i due giocatori di punta, la Juventus forse è più completa ma non ne ho più la certezza. Ieri ho visto l'Inter all'altezza della squadra di Sarri. È pronta e matura, gestisce bene situazioni di campo difficili".

Tranne qualche rarissima eccezione, anche in Serie A si sta rivalutando il centravanti, il classico 9?

"Non c'è dubbio e basta guardare la classifica marcatori. Immobile ha una proiezione di 40 gol e la sua media non è più occasionale. Ronaldo, Lukaku e Immobile li metto alla pari come possibilità di realizzazione, quindi alla fine la differenza la faranno i gol dei compagni di reparto: Dybala, Lautaro e Correa".

Su Ibrahimovic?

"Sono rimasto stordito da tutto il rumore fatto per lui. Il Milan è una squadra adatta a lui, è talmente gentile che può far fare bella figura anche a Ibra di 38 anni. Vedremo qualcosa ma il vero problema i rossoneri dovranno risolverlo da soli. Arnault? Uno dei più ricchi al mondo. Il Milan ha bisogno di una società nuova, di un programma diverso che non sia quello di un fondo. Il vero Ibrahimovic dovrebbe essere Arnault".

Secondo 5-0 consecutivo dell'Atalanta...

"Si vede che è una squadra di classe e qualità, oltre a essere libera di mente. Ha perso un paio di partite di troppo, altrimenti avrebbe potuto fare la stagione della Lazio e non è ancora detto che non la faccia".

La prima Fiorentina di Iachini?

"Mi aspettavo una Fiorentina così, adesso bisogna tirare fuori il carattere. Ho capito poco lo spostamento in avanti di Castrovilli, mi sembrava più il ruolo di Benassi. Ha spostato, di poco, l'unica cosa che funzionava. Nessuno deve stupirsi se Iachini gioca così, perché è stato preso per questo motivo. Stagione buttata, non vedo come quest'anno possa essere migliorata la situazione".