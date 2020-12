tmw radio Sconcerti: "Milan? E' bene che Ibrahimovic torni il prima possibile"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A e non solo a Maracanà, ieri a TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Di seguito un estratto dell'intervista: "Il pari del Milan col Parma? Non ha giocato bene, l'aveva persa. Non ho visto un Milan di grande carattere invece. E' bene che Ibra torni il prima possibile, molti stanno perdendo pezzi. Ieri Hauge, Diaz, Leao non si sono visti. E' mancata l'improvvisazione, il Milan poteva vincerla con tiri da lontano, che sono fuori dalla qualità di gioco. Ieri ha fatto vedere che mancano soluzioni alternative in attacco. E' meglio che torni presto Ibra, altrimenti è una squadra cieca lì davanti".