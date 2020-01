TMW RADIO - Sconcerti: "Napoli, la prossima squadra non la puoi sbagliare"

Serie A femminile, la Juve vola. Ma le altre non mollano. Orobica è quasi B

È una Juventus inarrestabile quella che detta il passo in Serie A: 34 punti, undici vittorie in dodici gare, miglior attacco e miglior difesa - ça va sans dire - e un +6 dalla seconda che se non fa dormire sonni tranquilli poco ci manca. E le altre? Fiorentina, Roma e Milan nonostante...