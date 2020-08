tmwradio Sconcerti: "Neymar il più forte al mondo. Friedkin è un'occasione per la Roma"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti, durante Maracanà, per parlare dell'attualità calcistica e per commentare inizialmente il passaggio del turno del PSG. Queste le sue parole:

Ti è apparso timoroso il Lipsia contro il PSG?

“Abbastanza. Hanno giocato come sanno fare ma alla fine il PSG li ha messi sotto. A tratti pareva volessero far qualcosa ma ho visto poca concretezza, anche perché il PSG ormai è una squadra esperta e formata per la Champions League. Inoltre, credo che Neymar sia il giocatore più forte del mondo al momento, dopo aver passato un periodo abbastanza difficile tra infortuni e problemi personali.”

Hai visto un Neymar cambiato rispetto a quando è arrivato in Francia?

“Dall’arrivo di Mbappè ho visto un Neymar cambiato in positivo. I due hanno legato molto e l’ho notato in finale di Coppa di Francia, dove il brasiliano ha messo la medaglia al suo compagno di squadra quando era infortunato. Lo vedo cambiato anche nell’atteggiamento perché aiuta di più tutti i compagni, mentre sul ruolo gioca più da seconda punta. Ora mi ricorda molto di più Pelé.”

La coppia Lautaro-Lukaku possiamo definirla la più completa?

“Se non è la migliore al mondo è la seconda. Hanno segnato più di 50 gol in due, sono numeri notevoli. In questa coppia vedo classe, velocità e intesa. Tra i due però il più importante è Lukaku perché fa girare tutta la squadra. Un suo punto cardine è la forza fisica e sul campo può essere devastante, invece Lautaro è più rifinitore.

Lukaku contro la Juve è sparito, come mai?

“Ha trovato un avversario forte e più in forma dell’Inter in quel periodo. Probabilmente soffre avversari come Bonucci o De Ligt.”

Con Iachini in panchina, la Fiorentina può piazzarsi tra le prime 6 in campionato o è un’utopia?

“Non bastano solo gli acquisti della Fiorentina, bensì anche quelli che faranno le altre pretendenti. Non penso però sia in ritardo con gli acquisti, a maggior ragione che il mercato abbia risentito della situazione legata al Covid-19.”

Come pensi possa cambiare la Roma di Friedkin?

“Credo sia un gruppo serio che cerca di fare sempre le cose fatte bene. La Roma non ha mai avuto un presidente così ricco e strutturato. Mi auguro che la gente lo lasci lavorare in santa pace, perché ci si aspetta unicamente che spenderà e basta, ma non è così che funziona. Però per la Roma, Friedkin è una grande occasione.”

Pensi che Totti e De Rossi siano le figure giuste per riportare un po’ di romanità nella Roma?

“Se riporti più che la romanità, una parte importante di storia della Roma va benissimo ed è facile far riferimento a loro, però se devono venire per mettere bocca ovunque e fare i padroni della situazione. Questo lo sanno, però ogni tanto un confronto non fa mai male.”

Come commenti questo esonero di Liverani?

“Credo ci siano state incongruenze di mercato con la società, perché gli avevano anche proposto un triennale. Sicuramente riceverà altre proposte da altre squadre ma credo che per il momento resterà fermo, anche perché i ritiri delle squadre stanno iniziando.”

Giampaolo può risollevare il Torino?

“Giampaolo è un uomo bravo e un allenatore capace; credo che in questo Torino abbastanza perso potrà ridare alla squadra le giuste motivazioni per rinascere.”