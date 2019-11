Il direttore Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo agli allenatori stranieri: "La mescolanza di idee e di vedute alternative aiuta sempre, sono cresciuti anche grazie a questo. Al momento, mediamente, all'estero la nostra classe di allenatori non sta brillando, se non fatta eccezione per qualche caso isolato. In Italia, i questo momento, sta mancando un ricambio generazionale in panchina. Il vento, nel calcio, sta cambiando in maniera considerevole: questi nuovi tablet, che saranno introdotti da gennaio, sono un considerevole indice di evoluzione. Il nostro calcio non sente nostalgia di tecnici come Mourinho, ci mancano uomini alla Sacchi o allenatori completi in tutto come Marcello Lippi: in Italia nessuno ha vinto come lui".

