Il direttore Mario Sconcerti ha fatto il punto sullo stato del calcio italiano collegandosi in diretta con Stadio Aperto, sulle frequenze web di TMW Radio: "Tutto va sempre contestualizzato, tutto è relativo: in questo momento il calcio conta meno, abbiamo altre preoccupazioni e lutti da smaltire. La nazione deve prendersi un momento di rilassamento e convalescenza dalla malattia, dai 25mila morti che ha portato, non è il momento per giocare a calcio. Dopo aver fatto le cose necessarie, e quando il calcio smetterà di essere prepotente, pensando di comprarsi pianeti appositi per giocare, chiudersi in bolle per cui prende alberghi interi e la loro manodopera, la passione tornerà. Il calcio è un'altra religione, e non c'è bisogno di credere in qualcosa di vero, ma solamente di credere. Non è il momento né di giudicare né di giocare. Credo, anche in base alle varie dichiarazioni e alla decrescita della malattia, è ipotizzabile una ripresa, anche se non subito al 4 maggio. Prima va verificata anche la correttezza di questo piano di sterilizzazione inventato dal calcio, e se tutti se lo potranno permettere. Mi sembra un forte atto di arroganza: è come se affittassimo un'isola per l'estate per non avere la paura di essere contagiati. Non perdonerò mai al calcio l'abbandono dei sentimenti".