A microfoni di TMW Radio il direttore Mario Sconcerti ha analizzato la lotta per lo Scudetto, ormai già virtualmente conquistato dalla Juventus: "Il comportamento in Champions sarà molto importante nel giudizio, questa non era una Juventus formidabile: negli ultimi nove anni poche volte si è vista così confuso, anche a causa della campagna acquisti: Rabiot è entrato in linea tardi, Ramsey praticamente non l'ha mai fatto, Pjanic ha capito presto che con lui volevano fare plusvalenza, poi c'è stata la questione Dybala... Questo è stato lo Scudetto dei solisti, e di Ronaldo in particolare avendo segnato il 42% delle reti. Fatto straordinario, così come che la Juventus prenda più di un gol a partita, e se ne subisci 40-41 vuol dire che la squadra è sbagliata".