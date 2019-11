TMW RADIO - Sconcerti: "Rapporto Ancelotti-ADL non è più normale"

© foto di Federico De Luca

Ospite di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha commentato la situazione del Napoli:

Ancelotti ha espresso pubblicamente il suo dissenso per il ritiro. C'è qualche crepa nel rapporto col presidente?

"Non è più normale il rapporto, più che le parole di Ancelotti contano quelle del presidente, che ha detto che non c'è un gruppo. Non è contento, tanto che ha deciso di mandarlo in ritiro. E il chiaro messaggio è per l'allenatore che ha capito, visto che De Laurentiis già ne aveva mandato un altro nell'intervista presidente".

Perché Ancelotti non è riuscito a far preso sullo spogliatoio?

"Il Napoli negli ultimi 5 anni, con Benitez, Sarri e Ancelotti, è sempre stato al centro del campionato senza vincere praticamente niente. Quando i giocatori fanno 5 stagioni così, a ritmo alto, senza avere alcun risultato, si possono esaurire. Il gruppo comincia a pensare che quello che farà non basterà mai. Mettiamoci che ci sono 7-8 giocatori che devono rinnovare e che poi vengono messi fuori ruolo. Callejon per esempio non può dare quello che ha dato fino all'anno scorso, Koulibaly è in difficoltà e poi ci sono i casi di Insigne e Ghoulam, che ha proprio rotto con l'allenatore. Mettete tutto questo e troverete una squadra che perde un punto a partita".

La crescita di Chiesa è rallentata?

"Sono d'accordo ma non credo che sia per il mercato. Non parla più, è in perenne silenzio stampa e non si fa mai vedere. Non c'è scambio con la gente che ci vorrebbe. Non ho mai nascosto che io l'avrei dato via, se ci fosse stata un'offerta grossa. Non so se i 40 milioni scomodano la società o no, devo capirlo ancora. Il gioco di Montella, dal punto di vista tecnico, non si addice a Chiesa: è un contropiedista, deve avere campo, invece ora va sempre in fondo".