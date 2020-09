tmwradio Sconcerti: "Roma, situazione imbarazzante. Dzeko non sarà sereno"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, commenta ai microfoni di TMW Radio la particolarissima situazione che costringerà Fonseca a contare su Dzeko domani nella sfida a Verona, all'esordio in campionato della squadra giallorossa: "Fonseca ha ragione. Dzeko sarà sostituito da Milik, ma finchè non ci sarà gioca Dzeko. E la Roma non ha neanche il centravanti di riserva. E' una situazione imbarazzante. E' vero che Dzeko è un professionista ma sarà una partita particolare anche per lui. Credo che giocherà per salutare la gente, che dovrà dargli un grosso tributo per quello che ha fatto. Ha avuto una forza eccezionale per giocare così tante partite e per segnare così tanto".