Mario Sconcerti ha parlato ieri a Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, del grande equilibrio trovato da Inzaghi nella sua Lazio: "Il giocatore mai sostituito non è Immobile, né Milinkovic o Luis Alberto, ma Lulic. Che se devi darlo in Serie A, difficilmente lo piazzi, sia per età che per ruolo. Se porti Eriksen alla Lazio, salta tutto l'equilibrio. Il danese deve essere trequartista. Ha giocato metà partite da mezzala sinistra, da regista un terzo (e non bene), nel suo ruolo di trequartista ha giocato un altro terzo. Nell'Inter il suo ruolo deve essere quello dietro alle punte".