Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti parla così della differenza tra Juve e Inter, contendenti per lo Scudetto: "La Juve gioca di qualità, l'Inter sulla forza fisica, l'estemporaneità di Lautaro e Lukaku. Sono diverse ma hanno entrambe i mezzi per battere tutte le altre. Le ultime dieci sono carne da macello. Hanno tolto tre punti su 78 a queste due squadre. E' un campionato che come al solito si risolverà negli scontri diretti".

Sarri - "La sua mano si vede, è diversa. La Juve dialoga di più e abbastanza imprevedibile al limite dell'area. Non è una squadra perfetta, non è il gioco che Sarri faceva vedere all'Empoli o al Napoli. Non so se è una Juve migliore di quella di Allegri ma sicuramente diversa".