tmwradio Sconcerti: "Sicuri che Allegri sia libero? E non credo Conte sia un imbroglione"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua a TMW Radio circa la situazione di Antonio Conte all'Inter e al suo futuro in bilico: "Quello di Conte è un contratto di cui si cerca di disfarsi per giusta causa. È una causa che se l'Inter perde, è da 30 milioni. L'altro aspetto che mi lascia dei dubbi è che almeno fino a qualche giorno fa Allegri mi disse che era libero, anche se non mi sono fidato. Mi sembrerebbe strano che dopo un anno sia ancora libero e non abbia impegni. Ci sono almeno 5-6 grandi squadre che dipendono dai risultati nelle Coppe. E questo può giustificare la disoccupazione di Allegri. Conte cercato da altre squadre? Se vuoi andartene, lo dici chiaramente e vedi quello che succede. Lo fece con la Juventus durante il ritiro e Agnelli trovò di fronte a sè un uomo spento e decise di mandarlo via. Non credo che sia un imbroglione Conte".