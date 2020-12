tmw radio Sconcerti: "Sono due i casi più curiosi di questo mercato: Milik e Allegri"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Niccolò Ceccarini: "Una decisione molto forte ed importante, non lo vedo però facilissimo da collocare in una grande squadra se vuole la stessa libertà avuta a Bergamo. A occhio, la soluzione automatica in cui potrebbe trovare spazio in due ruoli sarebbe l'Inter".

Non cercano un vice-Lukaku?

"Sì, ma sono cose diverse. Il loro quarto attaccante, Pinamonti, non è giudicato all'altezza e trovare un altro centravanti non è facile, anche perché Milik è uno che ha bisogno di giocare per gli Europei, altrimenti rimarrebbe a Napoli. Io tra l'altro sono convinto che abbia già una squadra, o sarebbe un pazzo. O meglio, sarebbe stato un errore rimanere fermo senza garanzie. Questo è il sospetto, e se non è libero si tratta solo di prenderlo in prestito per alcuni mesi".

Si parla dell'Atletico Madrid...

"Se l'Atletico Madrid fa un passo è solo perché potrebbero essere loro la società dietro a Milik. Lui ormai è un giocatore libero, si tratta di dare un prezzo di eleganza, per così dire, al Napoli. Ma quasi certamente ha una squadra, o sarebbe davvero paradossale. Per me i casi curiosi di questo mercato sono due: uno è appunto Milik, l'altro Allegri. Che si sappia è da sei mesi senza stipendio, e non allena da un anno e mezzo. Il campionato è davvero strano, abbiamo Sarri, Spalletti, Mazzarri fuori, Ancelotti dato agli altri... Ci teniamo i resti e dobbiamo inventarci allenatori nuovi".

Sarri arriverà in fondo al contratto con la Juve, pare.

"Lui ama più il lavoro in quanto tale, Allegri ama più scegliere. Anche se le situazioni sono diverse perché Allegri ha già vinto molto e sta attento a chi vuole prenderlo, che deve dargli molto in qualità e non solo sul denaro".

Giusto che la Fiorentina non faccia pressioni a Vlahovic col mercato?

"Se ho un attaccante da 20 gol lo prendo, e resta da vedere cosa toglie o aggiunge a Vlahovic. Se giocasse con Batistuta, come succedeva a Baiano, penso sarebbe una coppia da far bene ad entrambi. La vera domanda da farsi, però, è che tipo di giocatore sia Vlahovic. Uno che sta benissimo con un centravanti classico: prima punta lo è senz'altro, ma non è un attaccante totale e completo. Uno più vicino a Immobile che a Batistuta, e penso che accanto a lui serva proprio un nove classico. Il problema si sposta su Ribery, che deve incidere di più: Vlahovic da solo non può risolvere il problema del gol, ma d'altronde neanche Lukaku. Serve una seconda punta da 8-10 gol: sembrava Castrovilli ma è scomparso".

Per un modulo come il 3-5-2 forse era da prendere Candreva più che Callejon?

"Penso che Iachini sia stato una vittima, tra virgolette, delle ambizioni di Commisso. Alla fine dello scorso campionato cominciò a chiedere di giocare meglio, e ho visto la Fiorentina cercare di cambiare spesso modulo e costruire senza farcela, subendo semplicemente. A lungo siamo tutti caduti nell'equivoco della qualità della squadra, e le richieste di Commisso hanno mandato Iachini in tilt. Tant'è vero che oggi il gioco è lo stesso, dicendoci però che era un vantaggio sapere di giocare male, che pensandoci è una scemenza totale: non può convenire giocar male... Non conosco esattamente i conti, ma la Fiorentina ora tra Lafont e Pedro comincia ad avere circa 25 milioni".

Alla Juve serve un vice-Morata o altro?

"Potrebbero prendere Suarez (ride, ndr). Questa è buona... Magari però danno via un extracomunitario. Penso che debbano prendere un centravanti e che l'uomo della Juventus possa essere appunto Milik. Ma onestamente non saprei dire, davvero: non vedo un grande filo logico nei movimenti della Juve, mi sembra abbastanza confusa. Se penso quanto prende Khedira per stare fermo da un anno e mezzo, o al caso Suarez... O è grande confusione o impossibilità di realizzare".