TMW RADIO - Sconcerti: "Spalletti migliore della sua squadra. Milan gentile"

Mario Sconcerti, ospite del TMW Radio Night Show, ha analizzato l'ultima giornata di campionato, a partire da Inter-Chievo, che regala ai nerazzurri il primo posto in classifica: "Credo sia stata l'Inter migliore dell'anno, ho visto molti errori tecnici da parte dei clivensi, basti pensare al gol di Perisic favorito da un passaggio a metà campo sbagliato. Al di là di questo, ho visto un'Inter molto diversa dal passato: non lo è dal punto di vista tecnico, ma è cambiato l'uomo che la guida. E mi sembra anche che Spalletti abbia fatto un salto di qualità, diventando uno di quegli allenatori che sono migliori delle proprie squadre. Questa è la caratteristica degli allenatori ai massimi livelli".

Questo inizio di stagione dell'Inter rivaluta l'incidenza degli allenatori sulla stagione delle squadre. In vetta ic sono quelle con gli allenatori migliori.

"Io sono convinto che gli allenatori abbiano una forte incidenza, anche per rispettare il mio lavoro: ho fatto sempre l'allenatore nella vita e credo nell'importanza di chi è alla guida. Tante volte dipende dal materiale che ha: noi ovviamente pensiamo migliori gli allenatori che vincono. A volte dobbiamo sapere che tra i tecnici della parte destra della classifica ce ne sono alcuni che con altre squadre avrebbero altri risultati".

Superata la 15^ giornata di campionato, qual è la sua gerarchia nella corsa scudetto?

"Cambia. Non diabolicamente, però cambia: ci sono periodi in cui è superiore una squadra. Lo è stato per lungo tempo il Napoli che ora non lo è più, ora sta crescendo molto la Roma. Io credo che queste cinque squadre, con la Lazio appena dietro, andranno avanti fino alla fine, anche perché c'è molta differenza con le altre e peseranno tanto gli scontri diretti. Io credo che ognuna abbia qualcosa in più: la Juve ha più individualità, il Napoli più gioco ma meno giocatori. L'Inter ha un suo peso specifico, ha voglia di vincere e un grande centravanti, oltre ad avere trovato un equilibrio. La Roma ha un gioco completamente diverso dalle altre. Tutte, tranne la Juve, hanno un limite: gli manca un sostituto del giocatore determinante. Gli manca un centravanti, mentre la Juve ha Mandzukic".

Capitolo Milan: il 2-2 a Benevento spegne le ambizioni di Champions?

"Beh, direi che era un effetto mediatico. Non mi sembra proprio possibile: i punti di distacco sono veramente tanti. A me è sembrato che il Milan risulti migliore dei propri risultati: è una squadra più tecnica che da battaglia. E questo pesa, perché poi la tecnica non basta per vincere senza corsa e cattiveria. È una squadra, anche se è un aggettivo che c'entra poco col calcio, gentile: subisce l'avversario. È quello che succede appunto a chi è gentile".

La dirigenza probabilmente sta bruciando Gattuso, dopo i vari Brocchi, Inzaghi e Seedorf.

"Io non condivido questo modo di pensare. Quando mi hanno dato una grande occasione non mi sono messo a pensare a cosa rischiavo, ma ai vantaggi che potevo avere. Se a voi chiedono di guidare il Milan pensate a cosa rischiate? Brocchi e Seedorf non allenano più: forse non li hanno bruciati, forse non avevano talento di loro. Qui non si tratta di trovare il colpevole, ma non si può neanche dire che siano stati egoisti a dargli la squadra. Penso che siano stati intempestivi e audaci. Io sono stato sette mesi amministratore delegato della Fiorentina, e sono stati i più belli della mia vita. Abbiamo anche vinto qualcosa, anche se poi è andata come è andata. Ma sono occasioni da cogliere".

Però la panchina del Milan, senza un pedigree adeguato da allenatore, può pesare tanto.

"Beh, una cosa è chiedersi se Gattuso sia l'allenatore giusto o meno, un'altra chiedersi se stanno bruciando Gattuso. Lui ha un'occasione enorme; anche io ho dei dubbi su Gattuso, lui doveva assolvere un ruolo, cioè quello di compattare l'ambiente. Montella è stato esonerato dalla valanga di fischi di San Siro, dalla rivolta pubblica del tifoso del Milan. Non potendogli dare un allenatore il giorno dopo, gli hanno dato un grande milanista".