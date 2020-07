tmwradio Sconcerti: "Strana freddezza fra giocatori e Sarri. CR7 simbolo dello Scudetto"

Il direttore Mario Sconcerti, tramite i microfoni di TMW Radio, ha parlato del successo dello Scudetto da parte della Juventus e dei festeggiamenti che hanno coinvolto solo in parte il tecnico Maurizio Sarri: "L'atteggiamento dei giocatori è stato freddo. Ho visto una freddezza che raramente si vede dopo uno scudetto vinto. E' vero che Torino è sempre stata una piazza più fredda di altre e siamo al nono scudetto consecutivo, ma questo distacco sembra quasi cercato, quasi voluto. L'ho notato, ma era difficile farselo sfuggire. All'inizio sembrava che Sarri volesse rientrare da solo negli spogliatoi, poi è rimasto. E' stata una scena non calcistica, non vissuta col solito entusiasmo. Non so quanto lo abbiano fatto di proposito, ma il tecnico non è stato cercato. Non mi è sembrata la fine di un'avventura felice. Detto questo, bisogna prendere atto che c'è una società che è 30 anni avanti agli altri. Di chi i meriti principali? Di Cristiano Ronaldo, ha segnato più del 40% dei gol della Juve e i gol contano. Questa è una Juve di solisti, CR7 è stato il merito e il limite della Juve nella ricerca del gioco".