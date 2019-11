Mario Sconcerti, ospite di TMW Radio, dimostra di non aver preso bene il clamore dato al "caso Balotelli": "Non si va ad intervistare il capo ultrà. Chiediamo a chi fa l'atto razzista il perché lo fa? Vogliamo far casino anche noi giornalisti. E' una risposta stronza. Il gesto di Balotelli è stato plateale, un errore perché plateale. E questo scatena tutto il resto. Doveva pensarci l'arbitro. Finalmente si va però sulla strada dell'interruzione delle partite, come in Roma-Napoli. La scempiaggine del razzismo fa parte di noi. Dobbiamo andare situazione per situazione, applicando le regole".