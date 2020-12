tmw radio Sconcerti sul rosso a Insigne: "Se la parolaccia è ammessa diventa un inferno"

A commentare il turno infrasettimanale a Maracanà, nel pomeriggio di ieri, su TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sul rosso a Insigne: "Se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c'è un solo modo, che l'arbitro fa finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. L'arbitro è fiscale? Ma le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l'espulsione".