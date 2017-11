TMW RADIO - Sconcerti sulla sconfitta del Napoli: "Ci sono rimasto male"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, storica firma del calcio italiano e opnionista di TMW Radio della sconfitta del Napoli contro il Manchester City: "La differenza di qualità individuale è stata decisiva. La capacità di tenere in velocità il pallone, per esempio. Il City ha spesso trasformato il possesso in verticalità di gioco. Gli avversari sono stati più veloci e precisi, oltre che più pericolosi nell'uno contro uno. Sono rimasto male perché credevo molto nell'approccio degli azzurri. E' stata una misurazione evidente della qualità del gioco del City, che comunque è forse la squadra migliore del mondo in questo momento. Quando il Napoli gioca bene e in velocità è all'altezza delle migliori squadre del mondo, ma deve essere capace di gestire tutta la partita".