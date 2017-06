TMW Radio - Seedorf: "Spero che Donnarumma possa restare"

SCARICA LE NOSTRE APP E ASCOLTA TMWRADIO DAL TUO SMARTPHONE OVUNQUE TU SIA 16 ORE DI DIRETTA DI CALCIO E MUSICA

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

L'ex centrocampista e allenatore del Milan Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di TMW RADIO della situazione in casa rossonera: “È stato un grande onore essere stato scelto come accompagnatore dei reali olandesi nella veste di ambasciatore del calcio dei due Paesi avendo vissuto 16 anni in Olanda e 17 in Italia. Sono felice di essere stato scelto come rappresentante dei valori che condividono questi due paesi sotto tanti aspetti. Donnarumma? Io sto dalla parte della cosa giusta, e credo che per il ragazzo sia avere continuità nella squadra che lo ha lanciato e dove può avere un grandissimo futuro. Non deve avere fretta di andare altrove e credo che un ragazzo di 18 anni debba basarsi sui valori che possono permettergli di fare una carriera come quella di Maldini, non è una questione di gratidudine, né di soldi. Spero che Raiola capisca che al ragazzo serve crescere in un ambiente che conosce perché ogni anno fa storia a sé. Spero che possa continuare nel club da cui è stato lanciato e fare anche 4-5 anni con questa maglia".

