tmwradio Sensibile: "Inter, Lukaku ha dimostrato cosa voglia dire essere un leader"

Ai microfoni di TMW Radio, il dirigente Pasquale Sensibile ha parlato anche di Romelu Lukaku e del suo primo anno in Italia: "Io come sempre parto dal presupposto che trattandosi di essere umani, si debba guardare al patrimonio intellettuale. Anzitutto ha dimostrato di essere ragazzo intelligente e persona per bene, che ha sempre portato grande rispetto nei confronti del club, dei dirigenti, dell'allenatore e del paese che l'ha ospitato. Persino nei confronti di chi, dopo due-tre settimane della scorsa stagione, ridacchiava pensando a un flop totale tralasciando che avesse avuto un'estate travagliata, saltando a piè pari la preparazione fisica. Una volta rimessosi in riga, sempre sorridente ed elegante, ha risposto a tutti a suon di prestazioni e gol, dimostrando cosa voglia dire essere leader".

