Sensibile: "Mercato? Situazione drammatica: l'economia ne risentirà ancora"

Il dirigente, Pasquale Sensibile, a TMW Radio, ha parlato della situazione generale legata al calcio a causa della pandemia relativa al Coronavirus: "Non ci eravamo fatti grandi illusioni, ma arrivare al 28 ottobre con la minaccia di un ulteriore peggioramento forse non ci se lo aspettava. Io sono rimasto in Francia per ascoltare il discorso di Macron, che molto probabilmente chiuderà tutto. Credo che da qui ai prossimi mesi ci dovrà essere ancora grande spirito di sacrificio e di adattamento da parte di tutti. I mercati e le economie in generale ne risentiranno: è il momento di stringere i denti e tenere sempre davanti a tutto la salute e le vite umane. Non invidio chi occupa posizioni di potere, è una situazione drammatica e drammaticamente lunga".

