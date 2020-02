TMW RADIO - Sensibile: "Orsolini? Sul campo ha messo tutti d'accordo"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Pasquale Sensibile, direttore sportivo della P&P Sport Management, agenzia di Federico Pastorello, è intervenuto in diretta a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' parlando - tra le altre cose - anche di Orsolini: "Se è stato sottovalutato? Nel calcio le cose riuscite bene hanno sempre mille papà. Oggi è molto semplice parlare di lui, ma va dato merito alla Juventus, che l'ha preso in tempi non sospetti, e al Bologna, che ha trovato la modalità di prenderlo. Se vale 70 milioni? Non conosco i termini dell'accordo tra i due club, solo loro potranno dirimere la questione. Di sicuro sul campo sta mettendo tutti d'accordo Orsolini"

Il confronto con Chiesa? "Forse Chiesa è capace di giocare in una posizione più centrale. Federico l'uno contro uno lo esprime più in velocità, mentre Orsolini più sulla destrezza tecnica. Li avrei volentieri come esterni in una mia ipotetica squadra".

