Aldo Serena, ex attaccante, su TMW Radio a 'Stadio Aperto' ha parlato anche dello scambio Paquetà-Bernardeschi tra Milan e Juve: "Quando ci sono giocatori giovani, dalle qualità ancora inespresse, è sempre difficile. Cambiare aria potrebbe portarli a sbocciare e far rimpiangere le due squadre, ecco perché secondo me non conviene fare lo scambio".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Aldo Serena a TMW Radio!