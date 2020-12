tmw radio Simone Braglia: "La Roma può arrivare tra le prime 4 ma ha un problema tra i pali"

Simone Braglia, ex portiere, nella giornata di ieri ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW Radio' nel corso della trasmissione 'Maracanà' e ha analizzato il cammino della Roma: "Potrebbero arrivare quarti ma il grande problema è il discorso portiere. E' un ruolo delicatissimo e può portarti via qualche punto questa alternanza. Serve un portiere che sappia parare, non che faccia il regista. I campionati li perdi contro le piccole, non perdendo gli scontri diretti, in quel ruolo serve sempre sicurezza".

