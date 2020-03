tmwradio Sindaco Nembro: "Decessi reali quattro volte superiori a quelli della prefettura"

Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Insieme a Luca Foresti ha svolto uno studio sul numero dei decessi durante l'emergenza da Covid19...

"Abbiamo fatto un lavoro di comparazione dei decessi, in questo stesso periodo, con i cinque anni precedenti, analizzando il numero di quelli classificati come Covid19. Le due curve sono estremamente collegate, con la differenza che le morti reali sono quattro volte superiori a quelli reali riportati dalla prefettura. I numeri di contagiati quindi devono essere moltiplicati di dieci o venti volte, è estremamente elevato e comprende una grande quota della nostra popolazione. D'altronde i tamponi vengono fatti soltanto a chi presenta sintomi. Alcuni muoiono anche senza la certezza della correlazione con il Coronavirus. Le case riposo? Capita anche che ci siano dei malati che stanno relativamente bene, ma che poi accusano crisi respiratorie improvvise e non si fa in tempo a trasferirli nelle terapie intensive"

Il ritardo dell'estensione della zona rossa?

"È un tema complicato, che verrà affrontato una volta finita l'emergenza. Si sarebbe evitato un contagio nei comuni vicini, non all'interno del nostro dove era già diffuso il virus. Il problema è che nessuno ha avuto il coraggio di prendere questa decisione. Era anche difficile farlo, a differenza dell'area di Codogno noi siamo comuni tutti molto vicini. Il tempo poi è passato e il contagio ha avuto un'espansione. Io non ho competenze in merito, bisognava da sempre seguire il parere dell'OMS, le cui indicazioni tecniche devono avere assoluto valore".

Il tasso di mortalità da Covid19 è dell'1%?

"Credo che sia questo su tutta la popolazione, da qui ne deriva il ragionamento che siamo tutti contagiati".

Com'è la curva a Nembro attualmente?

"Per fortuna, dopo il periodo centrale di marzo, è in chiara discesa. Abbiamo ancora una serie di decessi, ma dai 10-12 di qualche tempo fa adesso siamo a 2-3. Addirittura venerdì sera abbiamo toccato lo zero, che è un buon segno".

Basteranno tre settimane per far rientrare l'emergenza?

"Dobbiamo ancora capire cosa succederà in aprile, credo che il periodo sia un po' più lungo. Bisogna evitare situazioni che possano far aumentare il numero dei malati, soprattutto nei luoghi in cui le strutture sanitarie non sono all'altezza della Lombardia. Ci andrei cauto io".

La gestione del paese?

"Pensavo fossimo capaci di organizzare quasi militarmente la distribuzione delle risorse. Invece ogni giorno abbiamo combattuto per avere mascherine e bombole d'ossigeno per esempio. È mancata la capacità di curare la logistica. Gli aiuti economici? Importanti ma non risolvono il problema. 400 milioni sono un contributo significativo, ma ci dovranno essere altri finanziamenti".