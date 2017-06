TMW RADIO - Siviglia-Banega, affare fatto. All'Inter 9 milioni di euro

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW Radio, l'Inter sarebbe disposta ad accettare i 9 milioni offerti dall'Inter per Ever Banega. Il club andaluso, dopo aver praticamente chiuso per Luis Muriel, sta per "riportare a casa" l'argentino, lasciato a zero durante lo scorso mercato.