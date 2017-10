TMW RADIO - Sommella: "Immobile in Cina? Ne abbiamo riso insieme"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del grande momento del suo assistito: "Anche l'anno scorso è andata bene, ma in questa stagione è partito ancora meglio. Siamo ancora all'inizio, il cammino è lungo e l'importante è confermarsi su questi livelli. Sarà difficile ma è un bel momento".

Ottima partenza della Lazio nonostante le assenze per infortunio e le cessioni. È merito di Inzaghi?

"Tutta la Lazio è al top: staff medico, dirigenti, giocatori, allenatore. La società ha costruito una squadra competitiva, nonostante un fatturato inferiore alle altre. Lotteranno per la Champions, stanno dimostrando di non essere una meteora: non si batte la Juve due volte in poco tempo per caso, anche col Napoli se la sono giocata alla grande ma sono stati sfortunati. Il derby sarà un po' lo spartiacque della stagione. Questi risultati sono il frutto della programmazione di una società che lavora bene da anni".

Dopo il rinnovo fino al 2022 è arrivata l'offerta da Shanghai.

"Abbiamo scherzato con lui di queste voci di mercato, anche quella del Chelsea. Approfitto per ringraziare pubblicamente la società per il rinnovo. Il presidente e Tare hanno premiato il ragazzo, che è diventato il calciatore più pagato dell'era Lotito. Ne sono passati tanti di grandi giocatori qui, e dimostra l'attaccamento reciproco tra Immobile e la Lazio".

Come giudica il lavoro di Ventura? Immobile e Belotti possono giocare insieme?

"Questo non lo so, è giusto che decida Ventura. Già ci sono troppi CT in Italia. Fino alla sconfitta contro la Spagna, tutti osannavano il lavoro del mister. Lasciamo tranquilla la Nazionale, facciamo lavorare serenamente l'allenatore. Bisogna andare al Mondiale".

È dispiaciuto per la situazione Tonelli?

"Preferirei non parlarne".