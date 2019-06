TMW RADIO - Spada: "Ancelotti insiste per James. Duvan? Resti a Bergamo"

Attraverso le frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'agente Federico Spada ha commentato dalla Colombia le voci che vogliono James Rodriguez sempre più vicino all'approdo al Napoli.

Possibile il trasferimento dell'ex Bayern Monaco dal Real Madrid al club azzurro? "La Colombia ora si sta preparando alla Copa America, non c'è spazio per il mercato. Certamente Ancelotti lo vuole fortemente a Napoli come lo ha voluto a Madrid nel 2014, James può dare tanto agli azzurri. Al Bayern era tra i migliori quando in condizione, credo che il potenziale di James sia enorme. E' un calciatore che può fare come Higuain, può fare bene in Italia con la giusta fiducia. Ho delle perplessità solo sul sistema di gioco, James nel 4-4-2 di Ancelotti avrebbe poco spazio a meno che il centrocampo non sia poi a rombo".

Tra le file della Colombia c'è anche Ospina, rientrato in patria a inizio maggio per problemi familiari. "Il riscatto del Napoli lo darei per certo, gli azzurri non possono avere un secondo portiere migliore di Ospina. E' l'ideale per esperienza alle spalle di Meret. L'ex Arsenal ha avuto dei problemi familiari ma sarà protagonista in Copa America".

Al Napoli piace Duvan Zapata. Ha segnato tanto nell'ultima stagione, ma in Nazionale non è titolare. "In Colombia non c'è molta meritocrazia, Duvan Zapata meriterebbe almeno la titolarità in Copa America ma dubito che accadrà. Non vedo spazio per lui dal 1', anche se c'è da dire che non ha mai convinto con i cafeteros. Però, nell'ultimo anno, è il colombiano che ha fatto meglio in Europa".

Gli consigli un futuro ancora all'Atalanta oppure di valutare le offerte? "In questo mercato, credo che Duvan non possa muoversi per meno di 40 milioni di euro. Si trova nel miglior club e col miglior tecnico possibile, non sono certo che in un'altra società possa ripetersi. Onestamente, gli consiglierei di restare a Bergamo e giocare la Champions in nerazzurro".