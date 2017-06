TMW RADIO - SPAL, Vagnati: "Mattiello in arrivo. Oikonomou ci piace"

Fonte: Lorenzo Marucci

Il ds della SPAL Davide Vagnati, intervistato da TMW Radio a margine del Carlino d'Oro 2017 a Milano Marittima, ha parlato così dei movimenti di mercato dei biancazzurri: "Mattiello è un ragazzo che stiamo seguendo, tra le parti c'è già l'accordo e la prossima settimana il ragazzo ci raggiungerà. E' stato sfortunato, ma ha qualità. Attacco? In questo momento stiamo valutando tante ipotesi. Iemmello e Matri sono due attaccanti di livello, ma dobbiamo stare attenti al fattore economico. Per Paloschi abbiamo fatto un'offerta all'Atalanta, ma i nerazzurri ci hanno detto di avere già l'accordo col Chievo. Oikonomou? Siamo interessati, ma andrà trovata l'intesa col calciatore e col Bologna. Semplici? Non ho mai avuto paura che ce lo portassero via. Dobbiamo prendere atto che siamo una realtà importante in Serie A, anche se ci sono piazze con più storia e blasone. Le voci fanno parte del calcio, ma sarebbe stato sbagliato obbligarlo a restare".