TMW RADIO - Spalletti: "Karamoh, che accelerate. Icardi di pasta diversa"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' un onore ricevere questo premio". Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, a margine del Premio Rocco a Coverciano.

Soddisfatto del calciomercato dell'Inter? Qual è il bilancio?

"Io sono strafelice di allenare una squadra come l'Inter e dopo aver conosciuto questi ragazzi ancora di più. Se c'è qualcosa che non è andato a termine rispetto ai discorsi iniziali ha coinvolto tutti, ma i direttori hanno fatto un ottimo lavoro, abbiamo due cintura nera del calciomercato. Ma ho trovato davvero dei ragazzi eccezionali".

In difesa la coperta è rimasta corta?

"Dopo averli visti, non so se Miranda e Skriniar sono migliori di Ranocchia o D'Ambrosio come centrali, staremo a vedere. Poi abbiamo alcuni giovani e di loro bisogna fidarsi".

Karamoh che spazio si può ritagliare?

"Noi siamo un numero preciso dove tutti verranno chiamati a esibire la propria parte. E' un ragazzino e ha da farsi qualche esperienza che dovrà realizzare con tranquillità. Dalbert è già un po' più furbetto nelle situazioni di gioco, ma Karamoh ha delle vampate nei 70-80 metri davvero impressionanti. Poi chiaramente davanti al portiere dovrà migliorare".

Con Icardi in che categoria siamo?

"E' uno fatto di pasta diversa, dentro l'area di rigore riesce subito a fare la sintesi tra il posizionamento della porta e quello del portiere. Sa adattare il suo modo di calciare in base alla situazione e fa piacere mettere in evidenza una cosa: Mauro è un grandissimo professionista e ragazzo, di una semplicità unica".

Si immagina l'Italia come suo futuro approdo?

"Ventura lo conosco bene e avrei fatto le stesse cose sue. C'era da andare fuori casa e vincere la partita".