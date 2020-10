tmw radio Stringara: "Bernardeschi mai protagonista nella Juve, non è un campione"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto al 'Maracanà Show', l’ex giocatore Paolo Stringara. Ecco le sue parole:

Cosa pensi di Bernardeschi?

“Non è mai stato un protagonista nella Juventus. È stato sempre un giocatore di contorno, che sicuramente ha la sua utilità nell’organico, ma non è un campione e né un top player”.

Che impressione ti ha fatto l’Inter contro il Genoa?

“Lukaku è stato incredibile e l’Inter non può permettersi di dipendere unicamente da lui. Mi è piaciuto però l’atteggiamento della squadra, più agguerrita e cinica. Eriksen mi ha sorpreso, così come Barella, che a mio avviso è uno dei migliori centrocampisti della Serie A”.

Conte ha detto che gli dà fastidio parlare di Eriksen, cosa pensi a riguardo?

“Ogni volta si parla sempre di Eriksen, però se ti vengono fatte domande riguardo il giocatore, da allenatore dell’Inter che sei devi rispondere a riguardo. Può darsi pure che non si sia adatto al calcio italiano rispetto all’inglese, dove invece ha fatto benissimo e ci sta. È anche vero però che non è stato così tanto aiutato dal suo allenatore. La fiducia non l’ha avuta, ma molto è dipeso anche dal fatto che sul campo non ha mai convinto davvero. Avendo Barella, Vidal e Brozović in rosa, dunque tre centrocampisti di ottimo livello, Conte vede in lui l’uomo da sacrificare”.