tmw radio Tacchinardi: "Arthur? Ho dei dubbi, ma anche Zidane tardò a inserirsi nella Juve"

vedi letture

Intervenuto durante la trasmissione "Maracanà" su TMW Radio, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato così del rendimento finora poco brillante di Arthur con la maglia bianconera: "In Nazionale brasiliana ne parlavano molto bene. A oggi però quel grandissimo giocatore ancora non l'ha visto. Sicuramente deve crescere, ha qualità, però ho dei dubbi. Ha personalità, non verticalizza molto, ma in generale non mi sta entusiasmando. Certo, anche Zidane si è dovuto abituare e quindi diamo tempo anche a lui".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare l'intervista completa ad Alessio Tacchinardi!