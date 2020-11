tmw radio Tacchinardi: "Calhanoglu in orbita Juve? Chiede grosse cifre ma non credo le valga"

Per parlare del momento a TMW Radio, ieri durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto dell'intervista: "Calhanoglu in orbita Juve? Chiede grosse cifre ma non credo le valga. Nel dopo lockdown è migliorato molto, non so se Ibra lo abbia spinto anche a livello caratteriale. Ma non so se è adatto alla Juventus".

In grande crescita, oltre Locatelli, anche Bastoni:

"Non c'è miglior allenatore per lui di Conte, che può stimolarlo a livello caratteriale oltre che a livello fisico. Lui con il suo staff lo hanno migliorato. Non credo che possa raggiungere i livelli di Maldini o Nesta, ma può crescere molto".