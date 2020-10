tmwradio Tacchinardi: "Eriksen meriterebbe di giocare 4-5 partite di fila per avere un giudizio"

vedi letture

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua anche sul caso Eriksen:

Conte risponde a Eriksen dicendo che ha giocato il giusto. Che ne pensa?

"Non è vero, meriterebbe di fare almeno 4-5 partite di fila per dargli un giudizio. Ma sappiamo l'idea del centrocampista di Conte e non è sicuramente il suo giocatore ideale. Preferisce uno come Vidal e vuole usare il danese come alternativa in corsa".

Vidal e Barella dietro Eriksen sarebbe una scelta giusta?

"Se un allenatore preferisce uno che ti intercetta 50 palloni a partita invece che 10, vuol dire che Eriksen non è il suo giocatore preferito per quel ruolo".

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA COMPLETA A ALESSIO TACCHINARDI