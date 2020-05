tmwradio Tacchinardi: "Governo pensa di isolare una squadra in una bolla? Impossibile"

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi, oggi commentatore sportivo, si è collegato in diretta con TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto ieri. Sulla ipotesi di maxi ritiro che impedisca contagi, tuttavia, il centrocampista ha molte perplessità: "Per me è praticamente impossibile, mi pare forzato. Però mi piace che il Governo almeno abbia personalità nel gestire la cosa. Ci sarebbe da parlare con i presidenti, qua tutto gira intorno ai soldi... Non posso pensare di isolare una squadra in una bolla per il tempo delle competizioni, tante squadre non hanno neanche un centro sportivo. Io la chiuderei qua, ma comprendo i grandi danni economici. Siamo nei quindici giorni decisivi, hanno liberato un po' la gente e siamo nel barometro per capire se si può andare avanti o se scoppia un'altra bomba atomica".