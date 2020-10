tmwradio Tacchinardi: "Il girone Champions della Juve? Al 100% passa, al 60% come prima"

vedi letture

Per commentare le notizie riguardanti la Juventus, ieri su TMW Radio ha parlat l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto dell'intervista:

Perché Chiesa non riscuote entusiasmo nei tifosi della Juventus?

"Anche se è partito in grande spolvero, lo scorso anno non ha dato l'impressione di fare il salto di qualità definitivo. Ma forse gli serve uscire dal guscio di Firenze e giocarsi il posto in una piazza importante. Ma la domanda è: dove farlo giocare nella Juve? Non credo nei tre davanti, a destra ha Kulusevski e Cuadrado, a sinistra non sarebbe il suo ruolo. Però se si può prendere, è un grande acquisto".

Che ne pensa del girone Champions della Juve (Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros)?

"Al 100% passa, al 60% da prima del girone".