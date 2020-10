tmwradio Tacchinardi: "Immobile è testardo: sarà importante anche in Nazionale"

A commentare le news del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Questo il suo pensiero su Immobile: "Sta facendo dei campionati straordinari ma ha caratteristiche ben precise. Inzaghi ha costruito la Lazio attorno a lui, per esaltarne le caratteristiche. Nella Nazionale, dove la punta centrale deve raccordare tutto e giocare spalle alla porta, non si trova per niente. Lui nella Lazio attacca la profondità, in Nazionale fa più fatica. E' testardo però e per me si ritaglierà un posto anche in Nazionale".