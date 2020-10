tmw radio Tacchinardi: "Inter, questo Vidal non mi piace. Non è quello visto alla Juve"

vedi letture

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi, ieri ospite di TMW Radio, ha commentato la situazione in casa Inter, in particolare riferimento al "Vedendo le sue conferenze stampa, non lo vedo più in battaglia contro tutti. E la squadra sta seguendo il suo esempio. Sta facendo qualcosa peggio in termini di gioco e punti, ha rallentato il suo furore, proprio come ha fatto il tecnico. Mi sembra stia zoppicando maggiormente rispetto all'inizio della scorsa stagione".

Chi scegliere per il centrocampo dell'Inter ora?

"Devi provare a insistere con Eriksen come trequartista per qualche partita di fila. Se poi gioca come nelle ultime occasioni, va bene tenerlo fuori. Poi sceglierei Barella e poi non so, forse Brozovic. Vidal non mi piace, non è quello visto alla Juve".