tmw radio Tacchinardi: "Napoli superficiale a volte. L'Inter non mi convince..."

Per commentare l'ultimo turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, ieri è intervenuto l'ex giocatore Alessio Tacchinardi. Duro il commento sul Napoli di Gattuso: "Credo che abbia un atteggiamento superficiale in alcuni incontri. A volte attacca e stacca la spina con troppa superficialità. Ieri non ha fatto una partita da grande squadra. L'Inter? Non mi convince, mentre la crescita di Milan e Juve si sono. Mi sembra abbiano qualcosa di più, anche se conta fare punti. Non credo ancora al sorpasso".