tmw radio Tacchinardi: "Pirlo deve dare fiducia ad Arthur per capire se è da Juve"

A dire la sua sulla ripresa della Serie A, prevista questo weekend, è stato ieri a Maracanà, su TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto dell'intervista: "Pirlo vuole dare le chiavi del centrocampo ad Arthur? Per Pirlo è stato un precampionato quello fatto finora, ha conosciuto la squadra e anche se stesso come allenatore, visto che non l'ha mai fatto. Ha ricaricato le batterie e ora credo abbia il quadro della situazione. In mezzo al campo serve qualità, chi detta i tempi e il brasiliano è l'unico che ha quelle caratteristiche. Ad oggi ha ancora un gioco corto, ma Pirlo deve provare a dare fiducia ad Arthur per capire se è un giocatore da Juve".