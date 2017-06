TMW RADIO - Tacconi: "Dybala senza esperienza. Buffon, no a un Totti-bis"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, intervistato da TMW Radio, ha parlato così delle parole di Dani Alves su Dybala e del futuro di Buffon: "Dani Alves può dire quello che vuole. Dybala è un calciatore giovane, che deve maturare. A Cardiff ha dimostrato di non avere ancora esperienza, ma la Juve lo può aiutare da questo punto di vista. Nelle finali di Champions i giocatori devono tirare fuori tutto il loro carattere. Buffon? Spero che non nasca un tormentone come quello di Totti con la Roma. La Juve però ha tutti i mezzi necessari per far sì che non si ripeta qualcosa del genere. Mi ha fatto piacere sentire le parole del preparatore dei portieri della Roma, che ha definito Szczęsny un mezzo Neuer per l'abilità coi piedi e col carattere di Tacconi".