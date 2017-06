TMW RADIO - Tacconi. "Juve, non puoi perdere due finali senza fare un fallo"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Ospite di TMW Radio, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha analizzato le ultime vicende dei bianconeri, a partire dalla risoluzione ormai prossima con Dani Alves: "Anch'io con Boniperti ho litigato qualche volta".

Il famoso stile Juventus?

"È una famiglia importante, che più che alle vittorie pensa alla formazione e alla vita di tutti i giorni. Devi essere prima uomo".

La scelta di andare avanti con Allegri è giusta?

"Secondo me ha gli stimoli necessari, hanno tutti i mezzi per vincere la Champions: l'aver perso due volte non vuol dire che la Juve non sia una squadra attrezzata. Adesso c'è un capitolo nuovo e non è detto che non possano tornare a questa maledetta finale".

Cosa manca per arrivare al top?

"Non puoi perdere due finali prendendo sette gol senza fare un fallo. Sarà brutto dirlo, ma ai miei tempi quattro o cinque avversari sarebbero finiti all'ospedale".

Juve troppo timida.

"Col Barcellona non fece un fallo. Al primo gli ammonirono Vidal per un fallo stupidino: se devo prendere un ammonizione ti mando all'ospedale".

Si parla di un Bonucci molto critico all'intervallo.

"Quello che mi ha preoccupato, quando è uscito Dybala, è che fosse bianco in faccia. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Non so cosa: la tensione, magari. Ma pesa anche l'esperienza: fino alla semifinale puoi essere il più forte di tutti, ma quando c'è da vincere devi mettere in campo il 300%".

Real più competitivo a livello agonistico, o più forte a livello di rosa?

"Non è tanto la rosa. Secondo me, vista la partita, Zidane è stato davvero bravo nel gestire la partita. Nel primo tempo il centrocampo del Real Madrid è stato inesistente, mentre nella ripresa ha cambiato strategia".