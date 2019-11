© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex presidente FIGC Carlo Tavecchio è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Antonio Conte e delle recenti "lamentele" del tecnico per il mercato dell'Inter: "Chi prende Conte, sa a cosa va incontro. E' un uomo libero, un grande allenatore, tra i primi al mondo. ha un potenziale magnetico di ricostruire un sistema come l'Inter sottotono. E' arrivato e ha cambiato mentalità e anche giocatori. La Juve ha un organico difficilmente comparabile però e con tutto il rispetto delle capacità di Conte, forse alla lunga ci sarà ancora un dominio Juve".